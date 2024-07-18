Детские книги издательств Москвы выйдут на рынки 5 дружественных стран

Детские книги, которые выпускают столичные издательства, планируется перевести на иностранные языки и выпустить в пяти дружественных странах. Их общий тираж будет 155 тыс. экземпляров, сообщила пресс-служба московского департамента культуры.

Это итог участия компаний в международных отраслевых выставках и организованных Москвой бизнес-миссиях.

«С начала года предприниматели заключили 20 контрактов с партнерами из Китая, Египта, Сербии, Таиланда и Индонезии. Зарубежная аудитория получит возможность познакомиться с красочными изданиями русских народных сказок, литературой для малышей и подростков, повестями современных отечественных авторов», — отметила заммэра — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Так, в магазины индонезийской Джакарты в 2024 году поступят интерактивные пособия «Книжки с окошками», которые рассчитаны на самых юных читателей. Их тираж будет 19 тыс. штук. В серии представлены разные темы — от домашних животных до космоса.

Фото - © Департамент культуры города Москвы Фото - © Департамент культуры города Москвы Фото - © Департамент культуры города Москвы Фото - © Департамент культуры города Москвы Фото - © Департамент культуры города Москвы

В КНР в 2025 году выйдет цикл «Сказки в стиле великих художников». Знакомые россиянам сюжеты — «Снегурочка», «Сивка-Бурка», «Красная Шапочка». Их проиллюстрируют картинами, вдохновленными полотнами Казимира Малевича, Василия Сурикова и других мастеров. Планируется выпустить 80 тыс. таких книг на китайском языке.

На тайский язык переведут повесть Юлии Симбирской «Заяц на взлетной полосе», а история для семьи «Далеко за лесом» Екатерины Каграмановой выйдет в Египте.

Столица активно поддерживает представителей креативных индустрий. Им предоставляют инструменты для поиска партнеров и продвижения продукции как в стране, так и за границей.