Детская площадка появилась в округе Подмосковья по инициативному бюджетированию

По инициативе жителей микрорайона Львовский Подольска на улице Железнодорожной в 2024 году установили новую современную детскую площадку по программе инициативного бюджетирования. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

У маленьких детей теперь появился выбор для активностей во время прогулок. Можно поиграть в городке с горками, турниками, разными игровыми элементами, покачаться на качелях, а летом покопаться в песочнице. Рядом установили лавочки для родителей.

Инициативное бюджетирование — это практика, при которой граждане непосредственно участвуют в решении вопросов, на что потратить бюджетные деньги, и сами предлагают варианты благоустройства, так как они лучше знают, что необходимо для комфортного проживания в их районе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.