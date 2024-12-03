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Детсад капитально отремонтируют в Наро-Фоминском округе по госпрограмме

Детский сад капитально отремонтируют в следующем году в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Запланированы выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, работы по капремонту здания детсада с поставкой оборудования.

МАОУ Апрелевская СОШ № 1 (дошкольное отделение) находится по адресу: Московская область, Наро-Фоминский округ, г. Апрелевка, ул. Комсомольская, д. 5, корп. Б, пом. 1.

Предстоит отремонтировать двухэтажное здание детского сада 1963 года постройки, общая площадь которого составляет 1 029,4 кв. м. Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.