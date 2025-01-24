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Детям Раменского напомнили об опасности противоправных действий через мессенджеры

В Юровской школе-интернате Раменского округа провели внеплановый инструктаж по вопросам своевременного получения упреждающей информации криминального характера в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся. Проведение инструктажа было организовано на основании приказа комитета по образованию администрации Раменского городского округа № 37 от 20.01.2025 г. «Об усилении режима безопасности в образовательных организациях Раменского городского округа». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В школе-интернате побеседовали с родителями и законными представителями детей. Разговор касался вопросов личной безопасности обучающихся: речь шла о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий посредством мессенджеров.

Сотрудник ПДН МУ МВД России «Раменское» лейтенант полиции Сорокина Н.С., заместитель директора по безопасности Писарев А.Ю. и социальный педагог Маннова А.М. в формате открытого диалога со школьниками из младшего и среднего звена поговорили на эту тему.

«Проявляйте бдительность!» — такой был девиз проведенной беседы.

Классные руководители организовали проведение тематических бесед с учениками 1-9 классов по антитеррористической безопасности на тему «Человеком мало родиться: им еще надо стать».

Кроме того, инструктаж о повышении бдительности и по обеспечению безопасности школы-интерната прошел и для сотрудников охраны. Для обеспечения безопасности сотрудникам охраны необходимо руководствоваться положением «О контрольно-пропускном режиме школы-интерната».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.