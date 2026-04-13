Дети за забором: жители Урала пожаловались на захват стадиона африканцами

В Екатеринбурге местные жители пожаловались, что таджики и африканцы «выдавили» подростков-школьников со стадиона у школы. Детям приходится играть в футбол за воротами, пока приезжие пользуются основной частью поля, рассказала подписчица Telegram-канала « Многонационал ».

В микрорайоне Академический у одной из школ есть футбольный стадион. Однако в течение нескольких лет на нем на выходных с утра до вечера играют африканские и таджикские футбольные команды. Местным детям приходится играть в мяч за воротами.

Подписчица попыталась узнать у африканских футболистов, на каком основании они постоянно занимают игровое поле. Однако те не ответили.

На опубликованной записи женщина вышла на футбольное поле прямо во время игры африканской команды. Она подходила к приезжим и задавала вопрос о том, на каком основании они играют. Но те делали вид, что не слышат, и уходили от женщины.

