Дети участников СВО из Долгопрудного полетали в аэротрубе

В Долгопрудном 11 мая для детей участников СВО организовали полет в аэротрубе. Мероприятие провел фонд «Защитники Отечества» в рамках поддержки семей военнослужащих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дети военнослужащих побывали в аэротрубе, где под руководством опытных инструкторов испытали ощущение свободного полета. Ветер, скорость и эффект невесомости подарили участникам яркие впечатления и новые эмоции.

После «предполетной» подготовки ребятам пообещали следующий этап — настоящий прыжок с парашютом.

«Поддерживать семьи воинов, защищающих сейчас Родину, — наша главная задача. За спиной каждого бойца должны быть крепкий тыл, уверенность и спокойствие за своих близких», — отметила социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Валентина Симонян.

Она добавила, что подобные экскурсии и выездные мероприятия помогают семьям участников спецоперации отвлечься от переживаний и почувствовать заботу.

Военнослужащие, ветераны СВО и их родственники могут обратиться за поддержкой в центр поддержки участников СВО и их семей Долгопрудного по телефону +7 (999) 353-89-01, в отделение фонда «Защитники Отечества» по телефону +7 (966) 179-82-09, а также в ассоциацию ветеранов СВО г. о. Долгопрудный по телефону +7 (917) 546-86-67. Организации находятся по адресу: Московское шоссе, дом 59.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.