Дети из семей участников СВО Подольска посетили ледовое шоу «Щелкунчик»

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Более 200 детей участников СВО из Подмосковья посмотрели шоу «Щелкунчик»

Более 200 детей из семей участников СВО Подольска получили бесплатные билеты и посетили ледовое шоу «Щелкунчик», сообщили в пресс-службе округа.

Шоу показали показали в Ледовом дворце «Витязь» Подольска.

Симфонический оркестр вживую исполнил нестареющий шедевр гениального русского композитора Петра Чайковского. Юным подольчанам показали выступление звёзд фигурного катания с акробатическими номерами. На льду выступили серебряные призёры чемпионата России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, Егор Базин, мастер спорта России Денис Голубев и многократная чемпионка Сербии, призёр и победитель мировых соревнований, мастер спорта Елена Йованович.

Билеты для семей бойцов специальной военной операции подарили представители ООО «Ледовые сезоны». К новогодним праздникам все дети из семей участников СВО округа получили подарки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.