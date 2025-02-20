Дети из Подмосковья могут поучаствовать в международном вокальном конкурсе «Ты супер»

Телекомпания НТВ объявляет кастинг в 9 сезон международного детского вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба организаторов.

В проекте смогут принять участие талантливые ребята (7 -18 лет), обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, в приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах.

Участие в проекте – это шанс заявить о себе на широкую аудиторию, возможность поработать с лучшими педагогами страны, получить незабываемые впечатления, завести новых друзей и познакомиться со своими кумирами.

Задачи проекта:

выявление и всесторонняя поддержка талантливых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных, приемных и опекунских семьях.

освещение творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в средствах массовой информации.

создание условий для творческого самовыражения личности детей и юношества, их самореализации.

предоставление участникам конкурса возможности дальнейшего выхода на сценические площадки.

Участники проекта будут выбраны во время удаленного кастинга. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание детей и их сопровождающих берет на себя телеканал НТВ. На проекте присутствуют психологи и медицинский персонал.

Прием заявок на конкурс до 20 апреля 2025 г.

Как подать заявку подробно написано на сайте НТВ.

Так же вы можно написать письмо на адрес vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@.yandex.ru.

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