Детей Подмосковья познакомили с правилам электробезопасности

В рамках акции «Доброе электричество — детям» сетевая компания «Россети Московский регион» провела занятия по электробезопасности 60 учащимся 7-8 классов Рахмановской школы им. Е. Ф. Кошенкова Павловско-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Энергетики познакомили детей с основными правилами использования электричеством в быту и безопасным поведением вблизи объектов электросетевого комплекса, которые находятся под открытым небом.

Ребята узнали, что такое короткое замыкание и как его избежать, какие существуют риски при обращении с бытовыми электроприборами и как безопасно ими пользоваться.

Также учащимся объяснили, насколько опасно для жизни проникновение на энергообъекты или игры вблизи них, почему нельзя разводить костры или рыбачить под линиями электропередачи, чем чревато безрассудство некоторых подростков, которые, не думая о страшных последствиях, забираются на опоры или трансформаторные подстанции, чтобы сделать селфи на высоте.

Также школьников познакомили с понятием шагового напряжения и рассказали о способах выхода из нее, научили «читать» специальные знаки, предупреждающие об опасности, которые энергетики используют во время работы.

Как ранее отмечал вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, крайне важно не только обеспечить качественное электроснабжение жителей региона, но и научить людей и, в частности, детей пользоваться электричеством безопасно.

В завершение урока ребята посмотрели мультфильмы, герои которых еще раз напомнили им правила электробезопасности, а также получили подарки от компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.