Десять лет после теракта на рейсе 9268: семьи погибших продолжают ждать справедливости

Десять лет прошло с момента теракта на рейсе 9268 над Синаем, в результате которого погибли 224 человека, однако семьи жертв до сих пор не добились справедливости и продолжают бороться за память о близких, сообщает сайт MK.Ru .

31 октября 2015 года самолет, выполнявший рейс 9268 из Египта в Санкт-Петербург, был взорван над Синайским полуостровом. В катастрофе погибли 224 человека, среди которых было много детей. Это стало самой масштабной авиакатастрофой с участием российских граждан.

Родные погибших долгие годы добивались признания теракта и выплаты компенсаций. Только спустя почти десять лет после трагедии семьи получили выплаты, однако многие считают, что вопрос не только в деньгах, а в справедливости. Мама одной из жертв, Ирина Захарова, возглавляет организацию «Рейс 9268» и отмечает, что расследование до сих пор не завершено, а виновные не найдены.

Большинство погибших были похоронены в Санкт-Петербурге, однако у каждой семьи своя история утраты. Родители и родственники продолжают ухаживать за могилами, организовывать памятные мероприятия и ждать ответов от властей. Многие отмечают, что их жизнь после трагедии изменилась навсегда, а боль утраты не утихает с годами.

Расследование катастрофы ведется с 2015 года, но до сих пор не установлено, кто заложил взрывное устройство в самолет. Египетские власти не признали свою вину, а российские следственные органы продолжают информировать семьи о ходе расследования. Родственники погибших уверены, что если бы речь шла не о простых гражданах, реакция была бы другой.

В десятую годовщину трагедии семьи вновь собрались у памятника на Серафимовском кладбище, чтобы почтить память погибших. Для многих это не только день скорби, но и напоминание о том, что справедливость до сих пор не восторжествовала.