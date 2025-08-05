Дешевле и быстрее: россиянам рекомендовали делать покупки онлайн

«Современные торговые сети активно работают над тем, чтобы стимулировать покупателей тратить больше денег в офлайн магазинах. Яркая выкладка товаров, специальные акции и маркетинговые приемы создают атмосферу, способствующую импульсивным покупкам», — отметила эксперт в эфире радио Sputnik.

Такой феномен в сфере маркетинга называют «эффектом корзины», когда человек видит привлекательные скидки и акции, что заставляет его приобрести дополнительные товары, которые изначально не было ему необходимы. Так, ощущение выгоды заставляет мозг думать о том, что эти покупки рациональные, однако в итоге они только увеличивают общий чек, а потом просрочиваются на полке или становятся лишними калориям.

В то время как онлайн-шоппинг, по мнению Волошаниной, позволяет избежать подобных ловушек. В условиях онлайн выбора покупатель тщательно придумывают каждую покупку, может сравнить цены и выбрать самое выгодное предложение. Отсутствие визуальных стимулов и необходимости спешить делает покупки более осознанными, а удобные фильтры в приложениях позволяют выбирать лучший товар за меньшую стоимость.

Более того, онлайн продавцы зачастую предлагают более низкие стоимости, так как экономят на аренде помещений и зарплатам сотрудникам. А для покупателя сервисы доставки экономят время и затраты на походы в супермаркет.