Депутаты Щелкова переизбрали Андрея Булгакова на должность главы округа

В городском округе Щелково состоялось 16 очередное заседание муниципального совета депутатов. В рамках заседания обсудили текущие вопросы, но ключевой темой повестки стало избрание главы городского округа Щелково. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

После рассмотрения кандидатур, представленных конкурсной комиссией, депутаты единогласно проголосовали за Андрея Булгакова. В 2020 году он заступил на должность главы округа и сразу же обозначил ряд неотложных задач. В основе всех реализованных его командой проектов — постоянно растущие экономические показатели.

За эти годы реализованы программы по благоустройству, проведены работы в сфере ЖКХ, модернизирована дорожно-транспортная сеть, построены 6 новых школ и 1 детский сад, в этом году планируется открыть еще один. Обновлены спортивные и культурные объекты, которые стали местами притяжения для жителей всех возрастов.

«Депутаты высоко оценили работу главы и единогласно, все 25 человек, проголосовали за кандидатуру Андрея Булгакова», — сказала председатель Совета депутатов Мария Тарасова.

«Поздравляем Андрея Алексеевича с избранием на столь ответственный пост и желаем успехов в работе на благо жителей городского округа Щелково», — добавили в муниципальном совете депутатов.

В свою очередь Андрей Булгаков отметил, что сколько бы ни было сделано, главной целью остается оцифровка каждого дома и двора, понимание желаний и проблем жителей, и искренний энтузиазм, чтобы их решать.

«Это основной курс нашей команды, который станет основой для дальнейших перемен. Щелково — лучший город, и это должно, а значит и будет — чувствоваться во всем», — уточнил Андрей Булгаков.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и наша победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.