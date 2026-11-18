В России предлагают повысить штрафы для родителей, которые скрывают детей от отца или матери либо нарушают судебный порядок встреч. Об инициативе рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, сообщает Life.ru .

Законопроект предусматривает штраф от 5 до 10 тыс. рублей за первое нарушение и от 15 до 20 тыс. — за повторное. Сейчас взыскания составляют 2–3 тыс. и 4–5 тыс. рублей соответственно. Возможность административного ареста до пяти суток за повторное нарушение сохраняется. Нормы не пересматривали с 2011 года.

«Речь идет о том, что детей умышленно скрывают, увозят куда-то. В итоге либо папа, либо мама, то есть те, с кем не живет ребенок, лишены права воспитывать этого ребенка», — объяснила Останина.

Депутат отметила, что иногда родители ограничивают общение ради защиты здоровья ребенка. Но во многих случаях конфликт продолжается и после решения суда. По ее словам, приставы перегружены такими делами и не всегда могут обеспечить исполнение решений.

16 ноября профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Останина назвала повышение штрафов первым шагом и допустила дальнейшие изменения, если мера не поможет. При этом уголовное наказание она считает излишним.

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