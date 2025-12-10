Депутаты Госдумы хотят уменьшить рабочее время в России до 6 часов в день

Депутаты от партии КПРФ собираются внести в Госдуму 10 декабря законопроект, предлагающий уменьшить рабочее время россиян с восьми до шести часов в день. Нововведения они хотят внести в Трудовой кодекс РФ, сообщает РИА Новости .

Авторы предложения — депутаты КПРФ в Госдуме Георгий Камнев, Юрий Афонин и Алексей Куринный. Они выступают с инициативой о необходимости установить норму длительности рабочего времени — максимум 30 часов в неделю.

В случае «пятидневки» россияне в случае принятия закона будут работать максимум шесть часов в день. Еще в законопроекте предлагается уменьшить длительность работы для разных категорий сотрудников.

Среди них — подростки до 16 лет, от 16 до 18 лет, инвалиды I и II группы, педработники, женщины в сельской местности, сотрудники вредных и опасных предприятий. Для них длительность рабочего времени будет составлять максимум 24 часа в неделю.

