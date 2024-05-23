Депутаты «Единой России» проведут разъяснительную работу в сфере вывоза отходов из СНТ

Ранее на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 1 мая в регионе вывоз мусора из СНТ осуществляется в соответствии с графиком. Ранее отходы вывозили по запросу.

«В Московской области начался дачный сезон, а значит всё больше людей будут проводить время в своих загородных домах. Одна из важных тем, с которой к нам обращались — это плата за вывоз мусора из СНТ. Теперь она единая для всех и осуществляется каждый месяц. Сегодня на новые нормативы уже перешли почти 6 тысяч подмосковных СНТ», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Отдельно он отметил, что жители имеют возможность сами корректировать график, по которому к ним приезжает мусоровоз.

«Важно, чтобы депутаты встретились с жителями и подробно рассказали о нововведениях. Главная задача — объяснять людям, что плата за вывоз мусора — это требование закона и обязанность каждого собственника. Там, где нет понимания — необходимо давать ответы на все волнующие людей вопросы: сколько они платят, за что, и какой график вывоза», — добавил Игорь Брынцалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.