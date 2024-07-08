Депутаты добиваются штрафов для россиян за неправильный выгул питомцев

Судя по приводимому изданием заключению, речь идет о проекте федерального закона № 41446-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Согласно ему, максимальный штраф для граждан, которые повторно нарушат правила содержания питомцев, составит 10 000 рублей.

Указанный законопроект в декабре 2021 года Московская областная дума внесла на рассмотрение в Госдуму. В соответствии с предложением, за нарушение правил содержания домашних животных россиянам будет грозить штраф до 1,5 тысячи рублей, при этом для ИП санкция вырастет до 5 000 рублей. Если нарушитель вновь будет замечен в указанном инциденте, то физлицу придется платить уже 3 000 рублей, а индивидуальным предпринимателям — 10 000 рублей.

Законопроект предполагает привлечение к ответственности граждан в том числе за неправильный выгул домашних питомцев, добавляется в статье.

