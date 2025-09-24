Депутаты Богородского округа проверили ход благоустройства сквера Карла Маркса

Совет депутатов Богородского округа вместе с профильными специалистами администрации проконтролировали ход работ по благоустройству сквера Карла Маркса в городе Ногинск. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На объекте ведется капитальная работа: плиточное покрытие меняется на более современное, устойчивое к проезду коммунальной техники для уборки. Проводится санитарная обрезка существующих деревьев, убирают аварийные деревья. При этом предполагается высадка новых деревьев и кустарников и многолетних цветов. Вход со стороны автовокзала оформят перголой, которая позволит проезжать коммунальной технике. На внешней ее стороне будет размещена карта города.

В сквере появится зона для тихого отдыха, установят качели, стильные современные скамейки. Впервые при благоустройстве будет заложена сеть для полива растений, что значительно упростит дальнейший уход и содержание.

Как отметили поверяющие, подрядчик показывает высокие темпы работ — они идут с опережением графика. Уже высажены растения и активно ведется укладка новой тротуарной плитки.

«Особое внимание уделяется исторической ценности этого места. Все элементы благоустройства подобраны так, чтобы создать комфортную среду для отдыха, сохранив уважение к памяти прошлого и уникальный дух сквера», — отметил руководитель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

Работы планируют завершить в ноябре текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.