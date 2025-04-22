Депутаты Балашихи утвердили отчет об исполнении бюджета за прошлый год

Отчет об исполнении бюджета городского округа Балашиха за 2024 год утвердили на очередном заседании Совета депутатов, которое прошло 22 апреля, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По итогам года доходная часть бюджета составила 28,36 млрд рублей, расходная — 27,27 миллиарда рублей. Более 77% всех расходов направлены на образование, культуру, физическую культуру и спорт.

«Бюджет отражает очень хорошие темпы экономического развития округа. Большая доля средств растёт благодаря нашим собственным доходам — налоговым и неналоговым поступлениям. Все социальные обязательства, заложенные в бюджете на 2024 год, были исполнены», — отметил председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Расходы осуществлялись в рамках 19 муниципальных программ и 8 федеральных проектов, реализуемых на территории округа. Эти направления охватывают ключевые сферы жизни горожан — от благоустройства и дорожной инфраструктуры до поддержки молодежи и развития образования.

В рамках заседания депутаты также рассмотрели протест прокуратуры, касающийся отдельных положений бюджета. Замечания были учтены, в устав городского округа будут внесены необходимые корректировки.

Также в ходе встречи был заслушан отчет комитета по управлению имуществом за прошедший год и принято решение о передаче в муниципальную собственность нескольких объектов недвижимости.

Следующее заседание Совета депутатов Балашихи запланировано на 20 мая 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.