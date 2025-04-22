Депутаты Балашихи утвердили отчет об исполнении бюджета за прошлый год
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Отчет об исполнении бюджета городского округа Балашиха за 2024 год утвердили на очередном заседании Совета депутатов, которое прошло 22 апреля, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
По итогам года доходная часть бюджета составила 28,36 млрд рублей, расходная — 27,27 миллиарда рублей. Более 77% всех расходов направлены на образование, культуру, физическую культуру и спорт.
«Бюджет отражает очень хорошие темпы экономического развития округа. Большая доля средств растёт благодаря нашим собственным доходам — налоговым и неналоговым поступлениям. Все социальные обязательства, заложенные в бюджете на 2024 год, были исполнены», — отметил председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.
Расходы осуществлялись в рамках 19 муниципальных программ и 8 федеральных проектов, реализуемых на территории округа. Эти направления охватывают ключевые сферы жизни горожан — от благоустройства и дорожной инфраструктуры до поддержки молодежи и развития образования.
В рамках заседания депутаты также рассмотрели протест прокуратуры, касающийся отдельных положений бюджета. Замечания были учтены, в устав городского округа будут внесены необходимые корректировки.
Также в ходе встречи был заслушан отчет комитета по управлению имуществом за прошедший год и принято решение о передаче в муниципальную собственность нескольких объектов недвижимости.
Следующее заседание Совета депутатов Балашихи запланировано на 20 мая 2025 года.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.
«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.
Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.