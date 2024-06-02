Депутата Артура Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище

Похороны умершего депутата ГД, исследователя Арктики и Антарктики Артура Чилингарова пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на помощника Чилингарова и почетного полярника Константина Зайцева.

«Отпевание будет во вторник в храме Христа Спасителя, похороны — на Новодевичьем кладбище», — рассказал он.

Ранее вице-спикер ГД РФ Сергей Неверов рассказал, что Чилингаров скончался в результате продолжительной и тяжелой болезни.

Он назвал смерть исследователя невосполнимой утратой.