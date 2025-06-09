День России — это одна из уникальных возможностей воспитать в молодежи чувство патриотизма, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Михаил Ждан.

«Рассказывая об истории праздника, о его значении для страны, мы формируем у молодежи чувство гордости за свою Родину, уважение к ее прошлому и ответственность за ее будущее», — сказал Ждан.

Он подчеркнул, что крепкая семья — это ячейка общества, где рождается и воспитывается будущее поколение. Именно в семье закладываются базовые моральные принципы, передаются традиции и культурное наследие.

«Семья учит любви, уважению, ответственности и взаимопомощи. Когда люди растут в атмосфере поддержки и заботы, они становятся более уверенными в себе, способными к созиданию и готовыми внести свой вклад в развитие общества. Крепкие семьи — это стабильное общество, где люди чувствуют себя защищенными и нужными», — добавил депутат.

Ждан добавил, что когда люди увлечены своей работой, когда они стремятся к новым знаниям и навыкам, когда они создают что-то полезное для других, тогда страна развивается и процветает.

«Созидательный труд — это не только про деньги, это про самореализацию, про чувство удовлетворения от проделанной работы, про вклад в общее дело. Страна, где ценится труд, где создаются условия для развития талантов и инициатив, обречена на успех. Поэтому, если мы хотим построить сильную и процветающую страну, мы должны уделять особое внимание укреплению этих ценностей, поддерживать семьи, создавать условия для развития талантов и инициатив», — отметил парламентарий.

По его словам, россияне также должны стремится сохранять и развивать свою культуру и воспитывать в людях высокие моральные принципы. Только тогда можно построить страну, которой жители будуь гордиться.

День России отмечается 12 июня. Он связан с днем принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

Этот день объединяет все периоды истории страны — праздник славного прошлого, достойного настоящего и великого будущего. Обычно в День России вспоминают о победах и достижениях государства. А с началом СВО праздник обрел особый смысл. День России считается праздником общей гордости за страну.