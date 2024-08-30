Депутат Закиров рассказал о работе палаты молодых законодателей на форуме БРИКС+

Депутат Мособлдумы от партии «Новые люди» Лев Закиров активно развивает международную деятельность. На этой неделе он выступил на муниципальном форуме БРИКС с темой: «Международный молодежный парламентаризм: практика, проблемы, перспективы». Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Он рассказал про деятельность Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, ее работу и планы на будущее.

«Отдельно стоит отметить, что в рамках форума пригласил наших коллег, молодых депутатов из дружественных стран, присоединиться к нашей рабочей группе по созданию молодежной межпарламентской Ассамблеи стран БРИКС+. Заседание пройдет уже сегодня — плотно работаем с коллегами для достижения позитивного образа России в мире», — делится Лев Закиров.

В этом году председательствует Россия и представители Палаты молодых законодателей готовы приложить все усилия для достижения поставленной цели и ее реализации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.