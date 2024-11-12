Депутат Вшивцев встретился с ветеранами боевых действий в центре «Ясенки»

Фото - © На встрече парламентарий с вниманием выслушал ветеранов, которые поделились своими проблемами/Ирина Паленова

Депутат фракции «Единая Россия» Мособлдумы Владимир Вшивцев посетил подмосковный реабилитационный центр «Ясенки», где ветераны боевых действий, участники специальной военной операции получают важнейшую поддержку в процессе восстановления. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

На встрече депутат с вниманием выслушал ветеранов, которые поделились своими проблемами, с которыми сталкиваются при возвращении к мирной жизни. Многие из них выразили потребность в комплексной помощи и поддержке.

Вшивцев заверил, что готов содействовать в решении озвученных проблем и подчеркнул, что такого рода встречи необходимы для налаживания прямого диалога между властью и ветеранами.

«Чтобы улучшить меры поддержки, крайне важно учитывать мнения самих участников боевых действий», — отметил депутат.

Он сказал, что деятельность центра «Ясенки» — яркий пример успешной реабилитации. Современное оснащение и профессиональные специалисты помогают ветеранам не только восстанавливать физические силы, но и находить новые жизненные ориентиры.

В завершение депутат призвал ветеранов активно участвовать в выработке новых инициатив и вносить свои предложения для улучшения качества жизни тех, кто отдал свои силы во имя защиты Родины.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.