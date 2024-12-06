Депутат Толмачев поздравил волонтеров СВО Лосино-Петровского с Днем добровольца

Депутат Госдумы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» по координации волонтерской деятельности Александр Толмачев поздравил волонтеров СВО Лосино-Петровского с Днем добровольца и вручил им благодарственные письма, сообщает пресс-служба депутата.

В усадьбе Брюса состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню волонтера. На территории Лосино-Петровского действуют несколько объединений, которые ведут добровольческую работу и оказывают помощь фронту и участникам специальной военной операции: «По ZOVу сердца», «Сила в правде», «Неравнодушное Подмосковье», «От народа воинам», «Волонтеры культуры» и «Молодая Гвардия Единой России». Кроме того, свой вклад в поддержку бойцов делают предприятия «Техноформ» и «Парус».

Александр Толмач6в поприветствовал добровольцев, поздравил с праздником и поблагодарил за самоотверженный труд. Он отметил, что волонтеры никогда не остаются в стороне от чужих проблем.

«Вы первые там, где нужна помощь», — подчеркнул парламентарий.

В знак признания вклада в дело победы депутат Госдумы вручил благодарственные письма волонтерским объединениям в лице их руководителей и координаторов.

«Добровольцы — те, кто сделал помощь другим своим образом жизни. Когда волонтерство становится привычкой, уже не замечаешь, что день за днем совершаешь множество полезных дел для знакомых и незнакомых. В этом я вижу выражение патриотизма и человеколюбия. Волонтеры не только поддерживают бойцов на фронте, но и участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий или катастроф. Это движение вносит большой вклад в развитие и духовное единение народа России», — сказал Толмачев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.