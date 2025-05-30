Депутат Смолин: нужно увеличивать число бюджетных мест на IT-специальностях

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, чтобы простимулировать абитуриентов поступать на востребованные технические специальности, необходимо увеличивать количество бюджетных мест и повышать стипендии.

«Мне кажется, что государственная политика переориентации молодежи на нужные стране специальности должна сводиться к следующим основным позициям. Первое — увеличение количества бюджетных мест прежде всего на специальности инженерные, педагогические и связанные с IT», — сказал депутат в эфире радио Sputnik.

Вторая мера — это отказаться от льготных образовательных кредитов для невостребованных специальностей в пользу нужных для развития государства и экономики профессий.

Сегодня средняя стипендия студента в России — 3600 рублей, то есть 21% от прожиточного минимума. По словам Смолина, ее необходимо увеличивать.