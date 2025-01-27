Депутат Сюмак обсудила с жителями Мытищ благоустройство придомовой территории

В местной общественной приемной партии «Единая Россия» депутат совета депутатов Елена Сюмак провела прием граждан. На прием пришла жительница 6 микрорайона округа Мытищи, которая выразила обеспокоенность состоянием благоустройства придомовой территории своего многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Елена Сюмак внимательно выслушала жительницу. В ходе беседы депутат задала уточняющие вопросы и обсудила с обратившейся возможные варианты благоустройства придомовой территории, исходя из имеющихся возможностей и потребностей жителей.

«Благоустройство придомовых территорий — это важный вопрос, который напрямую влияет на качество жизни жителей. В своей работе я всегда уделяю особое внимание таким проблемам и стремлюсь к их скорейшему решению», — сказала Елена Сюмак.

Общественная приемная местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Мытищи находится по адресу: ул. Мира, д. 37.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.