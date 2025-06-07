Фото - © Б. П. Виллевальде. Открытие памятника 1000-летия России в Новгороде в 1862 году

День России — не просто государственный праздник, а символ непрерывности нашей многовековой истории, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Шапкин.

«Начиная с крещения Руси, через эпоху великих княжеств, становление Российской империи, испытания XX века и до сегодняшнего дня — мы видим, как формировалась уникальная российская цивилизация», — сказал Шапкин.

Он добавил, что страна переживала периоды расцвета и испытаний, но всегда сохраняла суверенитет, культуру и традиции.

«Даже в самые сложные времена, будь то Смута, нашествие Наполеона или Великая Отечественная война, Россия находила силы возрождаться. И сегодня, вспоминая подвиги Александра Невского, Дмитрия Донского, Петра I, мы понимаем, что их наследие живет в каждом из нас», — отметил депутат.

День России отмечается 12 июня. Он связан с днем принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

Этот государственный день объединяет все периоды истории России. Этот праздник славного прошлого, достойного настоящего и великого будущего. Обычно в День России люди вспоминают о победах и достижениях государства. А с началом спецоперации ВС РФ он еще обрел особый смысл. Кроме того, День России считается праздником общей гордости за страну.