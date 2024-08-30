Депутат Щукин и волонтеры Балашихи передали 500 кг гумпомощи раненным бойцам СВО

Груз расфасовали в Общественной палате Балашихи. Сейчас он уже приехал в Главный военный клинический госпиталь им. Академика Н. Н. Бурденко в микрорайоне Старая Купавна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В состав гумпомощи вошли питьевая вода, постельное белье, средства личной гигиены и книги.

«Мы в очередной раз отправили гуманитарную помощь нашим бойцам. Работа будет продолжена. Напомню, что каждый житель Балашихи может присоединиться. Особенно ценны для ребят письма со словами поддержки», — сказала председатель Общественной палаты округа, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Балашиха активно помогает участникам специальной военной операции, мирным жителям Донбасса и их семьям, а также пострадавшим жителям приграничных районов.

Если и вы хотите помочь нашим бойцам, проходящим лечение в военном госпитале, обращайтесь в Общественную палату округа по адресу: проспект Ленина, 7/1.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах указана на сайте volonter.mosreg.ru. Телефон регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья»: 8(925)591-40-33.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.