Депутат Самединова: налоговые изменения не затронут большинства граждан

Совет Госдумы рассмотрел и направил для обсуждения в регионах ряд внесенных правительством РФ законопроектов, направленных на совершенствование налоговой системы. Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова заявила, что налоговые изменения не коснутся подавляющего большинства граждан. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Она отметила, что дополнительные средства пойдут на продление материнского капитала, увеличение программ здравоохранения, поддержку материнства и детства, сфер культуры и спорта.

«Важно, что при формировании новой системы были разработаны и меры поддержки для семей с детьми с небольшими доходами. За счет налоговых выплат ставка для таких семей фактически составит 6%. Ее смогут получить около половины от общего числа всех семей с двумя и более детьми в стране», — уточнила депутат.

По ее мнению, налоговое обеспечение страны — возможности для ее постоянного развития. Важно формировать общую культуру, чтобы «платить налоги» было само собой разумеющимся, с четким пониманием того, что это вклад в развитие своего государства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал глава региона.