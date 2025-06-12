Рожнов: День России — это благодарность тем, кто боролся за будущее страны

Празднование Дня России — это выражение благодарности и почтения людям, которые боролись за благополучие и процветание нашей страны в самые трудные времена, заявил РИАМО зампред Московской областной думы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Олег Рожнов.

«Этот день служит напоминанием о героизме тех, кто защищал нашу страну в самые трудные времена. Большая история создается из созидательной деятельности отдельных людей. Каждый, кто на своем посту, своим трудом, а когда надо подвигом, вносит вклад в созидание и мощь государства, вправе и должен чувствовать свою причастность. Любовь к Родине — это основа нашей идентичности», — сказал Рожнов.

Он добавил, что чувство любви к Родине сплачивает представителей разных народов и конфессий. Они взаимодополняют и поддерживают друг друга. Это чувство объединяет россиян и помогает трудиться на благо общей Родины, делая ее лучше.

«Празднование Дня России подчеркивает нашу историческую независимость и силу как народа. Мы отмечаем наши достижения, вспоминаем важные моменты нашей многовековой истории и гордимся тем, что можем строить будущее на прочном фундаменте», — говорит Рожнов.

Зампред Мособлдумы добавил, что это помогает молодому поколению лучше понимать важность национальной идентичности и суверенитета страны.

Планы развития страны показывают стратегическое видение будущего, основанное на наших традиционных ценностях. Они дают понимание того, к чему стремится наше государство: улучшению качества жизни граждан, экономическому развитию и укреплению государственной безопасности.

12 июня отмечается государственный праздник — День России. Он символизирует суверенитет страны, богатство ее истории и культуры, цивилизационный код, ценности, достижения всех регионов и многонационального народа.

День России олицетворяет 12-вековую непрерывную историю нашей страны как государства — от Древней Руси до сегодняшних дней. В эту дату принято вспоминать о победах и достижениях, которые объединяют людей.