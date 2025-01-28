Депутат Рады: русскому языку нужно придать статус второго госязыка

Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что русскому языку нужно придать статус второго государственного языка. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что это необходимо для устранения базовых противоречий между гражданами страны.

«После детальных размышлений и анализа, я пришел к выводу, что для устранения базовых противоречий между гражданами Украины необходимо придать русскому языку статус второго государственного», — отметил он.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил о переходе от «ласковой» к «наступательной» украинизации общественной жизни страны.

По его словам, среди украинцев увеличилось число использующих государственный язык на общественном уровне и в быту, однако этого по-прежнему недостаточно.