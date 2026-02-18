Депутат предложил создать «карту русского» для белорусов и украинцев

В России предложили учредить документ, аналогичный «карте поляка», — «карту русского». Соответствующую инициативу выдвинул заместитель председателя думского комитета по экономической политике Михаил Делягин. Он считает, что карта будет призвана обеспечить поддержку русской диаспоре за рубежом, пишет Газета.ru .

В распоряжении журналистов оказалось письмо, адресованное министру иностранных дел России Сергею Лаврову. В нем говорится, что численность русской общины в мире достигает 20-30 миллионов человек, многие из которых проживают в недружественных государствах и сталкиваются с дискриминацией по этническому и культурному признаку.

Целью введения такого документа является укрепление связей с исторической родиной, усиление мягкой силы России и содействие качественной миграции. «Карта русского» будет подтверждать принадлежность ее владельца к русскому народу как носителю культуры, даже при отсутствии российского гражданства или вида на жительство. Она могла бы предоставлять ряд преференций: безвизовый и бесплатный въезд в Россию, право на легальную трудовую и предпринимательскую деятельность, доступ к бюджетному образованию и медицинской помощи, а также льготные условия для последующего оформления вида на жительство и гражданства.

По замыслу депутата, право на получение карты следует распространить на граждан других стран, идентифицирующих себя с русским народом, включая этнических украинцев и белорусов. Подтверждением могут служить документы о соответствующем происхождении или результаты генетической экспертизы. Также от претендентов может требоваться базовое знание русского языка или готовность его изучать с последующей аттестацией. Дополнительными преимуществами могут стать принадлежность к Русской православной церкви или общественная, медийная деятельность, направленная на защиту русской культуры и продвижение интересов России.

Вместе с тем, в документе оговариваются категорические основания для отказа. К ним относится участие в боевых действиях против России на стороне враждебных формирований или иностранных армий, членство в организациях, признанных в РФ террористическими или нежелательными, а также систематическая деятельность по дискредитации русской культуры, языка или политики государства.

