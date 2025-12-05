Депутат предложил расширить определение насилия

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев выступил с инициативой криминализировать психическое насилие, включив его в Уголовный кодекс как самостоятельный состав преступления и отягчающее обстоятельство, сообщает ТАСС .

По его словам, действующее законодательство рассматривает такие действия лишь как элемент других преступлений, не учитывая специфику форм насилия — от угроз и шантажа до унижения и интеллектуального давления.

Кошелев отметил, что текущая трактовка не охватывает случаи, когда психическое насилие применяется в ходе сделок, например, при обмане продавцов вторичного жилья.

Инициатива созвучна с ранее внесенным законопроектом ЛДПР о штрафах до 500 тыс. рублей за буллинг и направлена на создание более комплексной системы защиты от психологического давления в различных сферах жизни.

