Депутат предложил финансовые стимулы для студентов-педагогов,

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Игорь Антропенко, депутат Госдумы от «Единой России», выступил с инициативой введения специальных мер поддержки для студентов педагогических вузов, которые начинают работать в школах уже с третьего курса, сообщает РИА Новости .

Антропенко подчеркнул, что сегодняшняя ситуация в образовании требует нестандартных решений.

«Когда студент с третьего курса идет работать в школу, он должен чувствовать не только нагрузку, но и реальную поддержку государства», — отметил он.

По данным Минпросвещения, в российских школах не хватает около 20 тысяч педагогов, особенно в сельской местности.

Инициатива уже направлена на рассмотрение в профильные комитеты Госдумы и Министерство просвещения.