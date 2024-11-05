Депутат Останина связала «скукоживание» института бабушек с пенсионным возрастом

Современные бабушки и дедушки не могут, как прошлые поколения, проводить время с внуками, потому что вынуждены работать из-за повышения пенсионного возраста, поэтому институт бабушек и дедушек скукожился, такое мнение высказала глава комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Останина уверена, что многие бабушки и дедушки были бы рады проводить время со своими внуками, но пока не могут. Взрослое поколение вынуждено сначала позаботиться о себе и заработать недостающие баллы для пенсионного пособия.

«Не надо обижаться на бабушек и дедушек. Надо обижаться на глупую власть, которая увеличила пенсионный возраст, по сути дела нанесла сокрушительный удар по нашим традиционным семейным ценностям. Вроде как говорим, многопоколенная семья, и вот тебе 50% обижаются, бабки и дедки не хотят заниматься. Хотят, но не могут уже. Физически просто не могут», — высказалась Останина.

Пенсионный возраст в России начали повышать с 2018 по 2019 год. До конца 2018 года женщины могли уйти на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет. К 2028 году женщины будут уходить на заслуженный пенсионный отдых в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.