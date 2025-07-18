Депутат Немкин считает работу WhatsApp* в РФ брешью в нацбезопасности

Нахождение мессенджера WhatsApp* в цифровом пространстве России — брешь в государственной безопасности страны. Его включение в перечень ПО из недружественных юрисдикций — вопрос времени, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Об этом сообщает ТАСС .

Участь WhatsApp* в РФ предрешена, считает парламентарий. Мессенджером владеет компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России. Если такой сервис работает в РФ, то это становится легальной брешью в нацбезопасности.

«Именно поэтому его включение в список программ из недружественных юрисдикций, подлежащих ограничениям, — вопрос времени», — отметил Немкин.

По его словам, власти не могут игнорировать тот факт, что миллионы жителей РФ каждый день передают личную информацию, переписки, фотографии и документы через площадку, которую контролирует враждебная структура. Также она периодически игнорирует законы России.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.