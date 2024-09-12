Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов недавно высказывал мнение, что учащимся необходимо преподавать навыки, по которым они смогут отличить правдивую информацию от лжи. Сенатор считает, что беседы на эту тему в рамках уроков «Разговор о важном» являются верным шагом. В свою очередь, первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин ответил на комментарий своего коллеги: он подчеркнул, что проблема гораздо более глубокая, чем может показаться на первый взгляд, сообщает RuNews24.ru .

«За один урок или даже за несколько „Разговоров о важном“ научить отличать ложь от достоверной информации невозможно. Я думаю, что эта задача более серьезная и глубокая», — отметил Смолин.

По мнению законодателя, основная цель — это формирование критического мышления у детей, особенно в школе. Им необходимо осознавать, что не вся информация, доступная в интернете, является знаниями или достоверными данными.

Более того, считает Смолин, ключевым моментом является необходимость развивать способность к самостоятельному мышлению. К сожалению, текущая образовательная система не всегда позволяет это сделать, указал парламентарий.

Примечательно, что все школьники, которые в 2024 году сдавали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории, успешно ответили на вопросы, касающиеся спецоперации на Украине и присоединения ЛНР к России.