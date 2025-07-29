Депутат Мособлдумы Жук проверил ход капремонта домов в Ленинском

Депутат Московской областной Думы Владимир Жук совместно с депутатами Совета депутатов Ленинского округа и представителями общественности проверил ход капитального ремонта многоквартирных домов в подмосковном городе Видное Ленинского городского округа. Работы проводятся в рамках народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы всегда следим за качеством и соблюдением сроков. Работы на фасаде рассчитаны на 3–3,5 месяца, на данный момент видим опережение в проведении работ по капитальному ремонту», — приводятся слова в сообщении Депутата Московской областной Думы Владимира Жука.

В рамках инспекции был проведен осмотр дома № 12 на улице Заводской, где ведется капитальный ремонт кровли. Завершить его планируют до конца августа, после чего подрядчик приступит к ремонту чердачного помещения и фасадным работам. Также были проинспектированы работы в доме № 34/1 на улице Советской, где выполняется капитальный ремонт фасада с применением современной вентилируемой системы, обеспечивающей дополнительную тепло- и влагоизоляцию. Работы на фасаде рассчитаны на 3–3,5 месяца. Важным аспектом является учет мнения жителей при выборе цветовых решений, а также обновление балконов.

В Ленинском городском округе капитальным ремонтом занимаются следующие подрядчики: ООО СК «ГАММА», ООО «Система-Строй» и ООО «СВАЙТЕК-М». В связи с изменениями краткосрочного плана по реализации данной программы на 2023–2025 годы, перечень адресов был пересмотрен и дополнен еще 30 жилыми домами, в результате чего сейчас их общее количество составляет 56.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

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