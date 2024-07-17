Депутат Мособлдумы Жук передал генератор в зону СВО и принтер детсаду под Сватово

Фото - © За помощью к депутату обратились представители общественной организации «Золотые руки ангела» из Котельников, которые оказывают поддержку военнослужащим./Яна Ширяева

За помощью к депутату Мособлдумы Владимиру Жуку обратились представители общественной организации «Золотые руки ангела» из Котельников, которые оказывают поддержку военнослужащим в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«Помощь тем, кто находится на передовой, — это наш долг и обязанность. Эти люди защищают нас, и мы должны обеспечить им все необходимое для выполнения их миссии. Генератор — это не просто техника, это электричество в сложных условиях. А для дошколят в детсаду под Сватово новый принтер — это возможность учиться, развиваться, даже несмотря на трудные времена», — отметил Жук.

Парламентарий также добавил, что «Единая Россия» регулярно помогает фронту.

«Каждый шаг в помощь — это вклад в общее дело, в мир. Наша поддержка нужна ребятам на передовой», — резюмировал парламентарий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.