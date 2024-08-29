Депутат Мособлдумы Закиров встретился с вице-президентом Конгресса штата Коауила
Фото - © Палата Молодых законодателей
Депутат Мособлдумы от партии «Новые люди» Лев Закиров провел двухстороннюю встречу с вице-президентом Конгресса штата Коауила, национального конгрессмена от партии «Движение национального Возрождения» Мексики Антонио Аттолини Мурра. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
Участники обсудили несколько важных тем:
- межпарламентское сотрудничество России и Мексики: пути укрепления двусторонних связей между парламентами наших стран и взаимодействие в рамках международных организаций и форумов;
- совместные проекты в сфере законотворчества: возможности разработки и реализации совместных законодательных инициатив, а также обмена опытом в процессе законотворчества;
- выездные делегации для обмена опытом: их организацию, взаимное обучение и стажировки для молодых депутатов;
- развитие молодежного предпринимательства: развитие молодежных стартапов и бизнес-проектов, а также инициативы по популяризации предпринимательства среди молодежи.
«Особенно рад, что мой коллега вступает в рабочую группу по развитию Молодежной Межпарламентской Ассамблеи стран БРИКС+. Уверен, что наше сотрудничество в этом направлении будет плодотворным и принесет значительные результаты», — сказал Закиров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.
«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.