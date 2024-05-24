Депутат Мособлдумы Вшивцев навестил бойца СВО в военном госпитале Подмосковья

Депутат фракции «Единая Россия» Московской областной думы, ветеран боевых действий в ДРА Владимир Вшивцев продолжает проводить встречи с военнослужащими, находящимися на излечении в госпиталях после полученных тяжелых ранений. Парламентарий навестил участника спецоперации, находящегося на лечении в военном госпитале им. А. А. Вишневского Минобороны России, сообщает пресс-служба депутата.

«Поговорили о системе комплексной реабилитации и интеграции в гражданскую жизнь после тяжелого ранения, об участии в этом процессе Всероссийских общественных инвалидных и ветеранских организаций, о работе фонда «Защитники Отечества», а также затронули вопросы, связанные с социальными мерами поддержки участников СВО», — прокомментировал встречу Владимир Вшивцев.

В ходе общения военнослужащий обратился с просьбой, которую парламентарий взял в работу.

В завершении встречи Владимир Вшивцев пожелал бойцу скорейшего выздоровления.

«Надеюсь, что добрые пожелания и квалифицированная работа военных медиков помогут быстрее восстановиться и вернуться к родным и близким», — резюмировал депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что необходимо настраивать работу специальных центров, чтобы помогать семьям мобилизованных и идти им навстречу во всех вопросах.

«Есть разные обращения и разные ситуации. Нам должно быть до всего дело, и мы должны так настроить работу центров, чтобы максимально идти навстречу», — отметил Воробьев.