Депутат Мособлдумы: в Подмосковье совершенствуется система помощи участникам СВО

По словам Лазутиной, губернатор сделал акцент на том, что вся работа сосредоточена сейчас ради победы и мира.

«Говоря о поддержке ветеранов, бойцов на линии боевого соприкосновения, их родных и близких, губернатор подробно остановился на системе реабилитации для наших героев — участников СВО. В Подмосковье работают 3 центра реабилитации. Первый из них открылся в Ясенках — это Подольск. Протэкс-центр в Коломне — это все, что связано с протезированием и там получили помощь, поддержку уже 840 бойцов. В „Ясенки“ бойцы приезжают вместе с женами. В марте там откроются дополнительные меры реабилитации, в частности, бассейн и все что связано с водными тренажерами», — сказала Лазутина.

Губернатор Московской области в ходе обращения добавил, что подмосковные главы и депутатский корпус вовлечены в сопровождение семей.

«Свыше 20 тысяч семей военнослужащих в Подмосковье адресно сопровождают депутаты „Единой России“. Кроме того, с начала СВО подмосковная „Единая Россия“ отправила на фронт порядка 13 тысяч тонн гуманитарных грузов», — подытожила Лариса Лазутина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.