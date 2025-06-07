Депутат Мособлдумы Шевченко: какой будет Россия завтра, зависит от всех нас

Депутат Мособлдумы, член «Единой России» Марина Шевченко в разговоре с РИАМО высказала уверенность, что сейчас в обществе есть понимание: какой будет страна завтра, зависит от всех россиян.

«Истинный патриот разделяет национальные ценности и идеалы, готов отстаивать историческую правду, верно служить своему Отечеству на любом поприще, направлять все силы, знания, профессиональные навыки, таланты на благо страны», — сказала Шевченко.

Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин много раз отмечал, что патриотизм и любовь к Родине — главнейшая объединяющая идея. Она дает каждому россиянину чувство сопричастности и личной ответственности за будущее страны.

«Россия — наш общий дом, наш любимый дом, светлый, просторный надежный, уютный, безопасный. С ним связаны наши надежды и радости, переживания и воспоминания, мечты и помыслы», — заключила парламентарий.

12 июня в стране отмечается День России. Он связан с днем принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

День России — праздник ценностей народа. Россиян объединяют ценности жизни и достоинства человека, при этом жители страны ставят общее благо выше личного. Патриотизм людей проявляется в их делах: служению Родине, ответственности за судьбу государства. Нравственными идеалами россиян являются крепкая семья, созидательный труд, духовное богатство и гуманизм.