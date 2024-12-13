Депутат Мособлдумы рассказал о меры поддержки участников СВО и их семей

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Михаил Раев рассказал о мерах поддержки и преимуществах военной службы по контракту, передает пресс-служба партии.

По его словам, за каждым депутатом Мособлдумы закреплены семьи военнослужащих.

«С родными наших защитников мы регулярно встречаемся, поддерживаем и помогаем. По словам военнослужащих, одна из главных мотиваций для заключения контракта для них — желание поддержать свою страну и бойцов, которые уже выполняют боевые задачи на передовой», — уточнил Раев.

Перечень мер поддержки для служащих по контракту и их семей охватывает практически все сферы.

Военнослужащие по контракту — это профессионалы, подготовка которых ведется системно и целенаправленно по определенному профилю, адаптированному к специальностям, в последующем востребованным.

«Служба по контракту дает широкий спектр надежных социальных гарантий, а также возможность повышения квалификации и прохождение профессиональной переподготовки», — прокомментировал парламентарий.

Также Михаил Раев рассказал о работе Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту.

«Этот центр работает по принципу „одного окна“. То есть гражданин, желающий заключить контракт на военную службу, может оформить все документы и пройти отбор в одном месте без лишней волокиты. Многие бойцы оценили индивидуальный подход к выбору места для прохождения службы, который позволяет формировать высокомотивированные, обученные подразделения, эффективно выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции», — объяснил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.