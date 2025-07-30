Депутат Мособлдумы проверил дороги и встретился с семьями бойцов СВО в Лотошине

С большим рабочим визитом муниципальный округ Лотошино посетил депутат Мособлдумы Сергей Сретинский. Депутат побывал в Лотошинской больнице, где посмотрел на новую мебель, приобретенную при его поддержке в рамках инициативного бюджетирования. Кроме того, он принял участие в акции «Собери ребенка в школу», пообщался с молодежью в центре «Вместе», совместно с волонтерами помог сделать так называемый «сухой душ» для ребят на передовой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также Сергей Сретинский побывал в поселке Кировский, где были отремонтированы улицы Луговая, Южная и Майорова. Депутат отметил, что на всех этих участках уже уложено переходное покрытие, и следующим важным этапом станет непосредственное асфальтирование.

«Значительная часть прилегающих земельных участков выделена многодетным семьям и медицинским работникам. В целом, работы по ремонту дорог в округе ведутся строго согласно утвержденному плану и в установленные сроки, обеспечивая своевременное улучшение инфраструктуры», — рассказал Сергей Сретинский.

Депутат поговорил с семьями бойцов, сражающихся на СВО. Он отметил, что поддержка родных и близких солдат была и останется в приоритете депутатской работы.

«Сегодня же мы передали нашим бойцам необходимые продукты, сопроводив их самыми теплыми пожеланиями скорейшего возвращения домой, к своим семьям и мирной жизни», — подчеркнул Сергей Сретинский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

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