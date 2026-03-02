Депутат Мособлдумы поздравил женщин в Реутове перед 8 Марта

Встреча депутата Московской областной думы Тараса Ефимова с семьями участников СВО прошла 2 марта в фонде социальной поддержки населения Реутова. В ходе круглого стола обсудили меры помощи военнослужащим и их близким, а также поздравили женщин с наступающим 8 Марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутаты поблагодарили матерей и жен военнослужащих за помощь в сборе и отправке гуманитарных грузов в зону СВО. Женщинам вручили цветы и подарки к Международному женскому дню. Встреча завершилась чаепитием, во время которого обсудили актуальные вопросы.

«Хочу сказать огромное спасибо Анне Васильевне Бабаловой за организацию и проведение встречи с близкими наших ребят, которые сейчас защищают Родину в зоне проведения специальной военной операции. Сегодня мы обсудили поступившие от них обращения и поздравили наших дорогих и любимых женщин с 8 марта. Огромную благодарность хочу выразить всем, кто принимает активное участие в отправке гуманитарной помощи», — прокомментировал Тарас Ефимов.

Поддержка семей участников и ветеранов СВО остается одной из приоритетных задач в Реутове. Фонд социальной поддержки населения, расположенный на улице Новая, дом 3, регулярно оказывает помощь родственникам военнослужащих.

