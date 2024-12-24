Депутат Мособлдумы: Подмосковье использует все меры поддержки в сфере образования

23 декабря прошло традиционное обращение губернатора Московской области «Подмосковье и национальные цели Президента. Развитие, укрепление, рост». Депутат Мособлдумы Лидия Антонова заявила, что в своей речи Андрей Воробьев затронул темы, которые волнуют всех жителей Подмосковья, а также он рассказал о дальнейших планах и приоритетах правительства.

«Тема образования остается одной из главных в нашем регионе. С каждым годом растет количество заявок в школы и детские сады, что говорит о растущем доверии родителей к образовательной системе Подмосковья. Приятно видеть, что количество дошколят увеличилось с 276 тыс. до 427 тыс.», — подчеркнула Антонова.

Одним из важнейших направлений работы также остается поддержка одаренных детей. Подмосковье вместе со столицей являются лидерами по количеству олимпиадников, по созданию программ для талантливой молодежи.

«Хочу выделить тему поддержки преподавателей. Если в этом году в регионе не хватало 2100 учителей, то к концу года дефицит удалось сократить до 250. Кроме того, с 1 января будут проиндексированы зарплаты всем педагогам, а молодым учителям и педагогам дополнительного образования будет увеличен оклад на 20%. Это позволит привлечь и удержать в Московской области как можно больше талантливых специалистов», — рассказала Лидия Антонова.

Важным аспектом остается и строительство новых школ. В этом году построено 35 новых учебных заведений, что обеспечило более 34 тысяч дополнительных мест для учеников. В 2025 году планируется к открытию еще 14 школ в 13 округах.

«Не менее важным является обновление существующих учебных заведений. Капитальный ремонт школ позволит создать современные условия для обучения. В этом году 41 школа уже получила необходимые обновления. В следующем году эта работу будет продолжена. Продолжится работа над программой развития для детских садов. Активно готовимся к запуску профильных классов и работе с передовыми предприятиями. Это даст нашим детям возможность видеть, как их знания по конкретным предметам применяются на практике. Особое внимание будет уделено созданию IT-колледжа. Это наш ответ на запрос времени и потребности будущего», — резюмировала она.