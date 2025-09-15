Депутат Мособлдумы передала в Можайскую библиотеку книги о Победе

Депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова вместе с депутатом Совета депутатов Можайского округа Василием Овчинниковым встретились с ветеранами, сотрудниками библиотеки и юными жителями нашего города в Можайской библиотеке. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Она провела презентацию книги, недавно выпущенной Мособлдумой, «От обороны к Победе. Путеводитель юного патриота Подмосковья», где собраны истории городов и населенных пунктов, в которых разворачивались события Битвы под Москвой зимой 1941–1942 годов.

7 экземпляров уникального издания были подарены учреждению культуры. Сейчас ведется их постановка на учет в фонд библиотеки, после чего книгу могут изучить юные читатели, в том числе посещающие клуб «Наш Можайск».

Запоминающимся стал рассказ краеведа, Почетного гражданина Можайского округа Лилии Волковой о героических страницах истории Можайского края. Участники встречи узнали, как развивался город, начиная с 12 века, с какими трудностями сталкивался на протяжении веков и благодаря чему смог выстоять во времена войн и разрушений.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.