сегодня в 14:06

Депутат Мособлдумы передал в зону СВО медхолодильник и стоматологическую установку

Депутат Мособлдумы из Подольска Павел Максимович передал на передовую для участников СВО медицинский холодильник, 33 тележки и средства гигиены. Ранее он отправил стоматологическую установку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Защитникам в Донецк доставят медицинский холодильник, медикаменты, 33 тележки „Анютка“, средства гигиены, — все, что сейчас особенно необходимо на фронте. Уважаемые подольчане! Сейчас — время помогать. Наша гражданская консолидация и мобилизация ресурсов внесет свой вклад в победу!» — сказал Максимович.

Очередной гуманитарный груз для бойцов доставили при поддержке Общественной организации городского округа Подольск «Все для фронта» и ее руководителя Елены Цукановой.

В акции приняли участие Подольский отдел «Молодая гвардия Единой России», члены молодежного парламента Подольска, общественные помощники депутата Алексей Цыновкин, Денис Клюка, Сергей Золотарев.

Ранее в рамках гуманитарной миссии в зону проведения СВО депутаты Совета депутатов городского округа Подольск Сергей Кулев и Алексей Стулов вместе с помощником Максимовича Дмитрием отвезли и передали РЭБ, медикаменты, средства личной гигиены, спецоборудование, инструменты, одежду и многое другое.

Гуманитарную помощь получили бойцы на Луганском направлении. Также передали комплект оборудования для стоматологического отделения полевого госпиталя. Медицинские работники выразили глубокую благодарность за предоставление столь редкого специализированного оборудования в местах проведения боевых действий.

В рамках реализации партийного проекта «Подольск пЕРедовой» в Подольске еженедельно идет сбор, доставка и передача гуманитарной помощи, которую затем доставляют с гуманитарными конвоями в зону СВО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.