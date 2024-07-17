Депутат Мособлдумы Наумов рассказал о мерах поддержки соцработников

Депутаты Мособлдумы во время весенней сессии утвердили новые меры поддержки для социальных работников. О них рассказал зампредседателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«Конечно, принят закон, который позволяет компенсировать аренду жилья. Это 20 тыс. рублей на одного, одиноко проживающего человека, 30 тыс. рублей в месяц — на семью. Это тоже одно из серьезных подспорий. Чтобы привлечь молодежь, вводится мера — 50 тыс. рублей подъемные. За второй год работы — 100 тыс. рублей. Также вводится программа «Приведи друга», которая позволяет тому, кто привел, по чьей рекомендации пришел новый сотрудник, единовременно получить выплату. Допустим, врач — 40 тыс. рублей, другие специальности — 20 тыс. рублей. Я уверен, что это — первые меры, которые каким-то образом должны стабилизировать количество социальных работников. Конечно, предстоят и другие меры, которые необходимо решать и в Мособлдуме, и в правительстве Подмосковья», — отметил депутат Александр Наумов.

Труд социальных работников важен для всех, кто находится в трудной ситуации. Он важен для воинов СВО, которые возвращаются с полей сражений, для тех, кто получил ранения, для семей воинов СВО.

«Поэтому эта работа будет продолжаться. Возможны варианты того, что вопросы по предоставлению земли под ИЖС, возможны и другие меры. Это еще предстоит обсуждать. Конечно, по заработной плате, хотя она увеличивается, нужно тоже думать», — подытожил Наумов.

В Московской области работает 15 тыс. социальных работников. Они — настоящие герои, трудятся, помогая людям. Ведь социальным работником не может быть каждый. Это — призвание, доброта сердца, душевная теплота, готовность прийти и помочь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.