Депутат Мособлдумы напомнил о вкладе СССР в капитуляцию Японии в 1945 году

«80 лет назад 3 сентября 1945 года ознаменовало окончание Второй мировой войны капитуляцией Японии. Эта кровопролитная война, унесшая десятки миллионов жизней, завершилась благодаря решающему вкладу Советского Союза. В то время как Европа уже праздновала победу, на Дальнем Востоке продолжалась агрессивная война Японии, причинявшая страдания народам Азии», — сказал Вшивцев.

Он добавил, что Красная Армия, выполняя договоренности Ялтинской конференции, вступила в войну против Японии в августе 1945 года.

«Маньчжурская операция разгромила Квантунскую армию, а освобождение Южного Сахалина и Курильских островов восстановило историческую справедливость. 2 сентября 1945 года на борту линкора „Миссури“ был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии», — рассказал депутат.

Вшивцев подчеркнул, что неоценим вклад СССР и его многонационального народа в победу над нацистской Германией и милитаристской Японией.

«Советский Союз вынес основной удар на Восточном фронте, проявив героизм и самоотверженность. Победа над Японией также стала результатом колоссальных усилий и жертв советских солдат и офицеров всех национальностей. Представители более 130 национальностей, населявших СССР, плечом к плечу сражались за мир», — отметил он.

Депутат резюмировал, что эта победа — символ несгибаемой воли, единства и самопожертвования. Память о тех годах и героизме предков вечна.

3 сентября в России отмечается День окончания Второй мировой войны. Эта дата была установлена в 2023 году и призвана подчеркнуть исторический вклад Советского Союза в победу над Японией. 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» был подписан Акт о капитуляции Японии. Поскольку разница во времени между Токио и Москвой составляла 7 часов, в СССР это уже было 3 сентября.